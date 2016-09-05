Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

PULS 4
Staffel 1
Folge 249
vom 05.09.2016
56 Min.
Ab 6

Macht- und Eliten-Netzwerke sind kein Geheimnis für Harald Katzmair. Er erklärt, wieso unser Erfolg zum Großteil davon abhängt, wen wir kennen und in welchen Netzwerken wir uns bewegen. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?​ Ganze Folge vom 05.09.2016

PULS 4
