Gültige Stimme mit Ruediger Dahlke vom 08.08.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 220: Gültige Stimme mit Ruediger Dahlke vom 08.08.2016
54 Min.Folge vom 08.08.2016Ab 6
Heute sitzt ein Star unter den Alternativmedizinern in Roland Düringers Verhörzimmer. Der Arzt, Psychotherapeut und Autor hinterfragt im Gespräch aber viel mehr als nur die Mainstream-Medizin. Wie immer stellt ihm Roland Düringer auch die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 08.08.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4