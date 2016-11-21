Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 326vom 21.11.2016
43 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 6

Hans Söllner ist nur einer seiner Stammkunden. Steffen Prase liebt es, Menschen mit seinem köstlichen Essen zu verwöhnen - inbesondere auf Raggae-Festivals. Im Talk lässt er das Publikum mit ihm in die Welt von Jamaika eintauchen. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

