Gültige Stimme mit Steffen Prase vom 21.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 326: Gültige Stimme mit Steffen Prase vom 21.11.2016
43 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 6
Hans Söllner ist nur einer seiner Stammkunden. Steffen Prase liebt es, Menschen mit seinem köstlichen Essen zu verwöhnen - inbesondere auf Raggae-Festivals. Im Talk lässt er das Publikum mit ihm in die Welt von Jamaika eintauchen. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4