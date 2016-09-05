Gültige Stimme mit Roland Düringer
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Bei "Gültige Stimme" geht es nicht um hitzigen Schlagabtausch zwischen Gast und Moderator, sondern um Grundthemen des Lebens anhand vier einfacher Fragen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: Puls4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs