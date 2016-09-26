Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Michael Bohmeyer vom 26.09.2016

PULS 4Staffel 1Folge 270vom 26.09.2016
Folge 270: Gültige Stimme mit Michael Bohmeyer vom 26.09.2016

57 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6

Michael Bohmeyer möchte mit einer ungewöhnlichen Idee Aufsehen erregen und vor allem zum Nachdenken anregen. Wie glücklich sind Menschen, wenn sie ohne Arbeit, monatlich 1.000 Euro erhalten? Auch er stellt sich den Fragen von Roland Düringer: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

