Gültige Stimme mit Michael Bohmeyer vom 26.09.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 270: Gültige Stimme mit Michael Bohmeyer vom 26.09.2016
57 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6
Michael Bohmeyer möchte mit einer ungewöhnlichen Idee Aufsehen erregen und vor allem zum Nachdenken anregen. Wie glücklich sind Menschen, wenn sie ohne Arbeit, monatlich 1.000 Euro erhalten? Auch er stellt sich den Fragen von Roland Düringer: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4