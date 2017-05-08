Gültige Stimme - Best Of - Teil 2 vom 08.05.2017Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 128: Gültige Stimme - Best Of - Teil 2 vom 08.05.2017
37 Min.Folge vom 08.05.2017Ab 6
Teil 2 von Best of Roland Düringers GÜLTIGE STIMME: Das erfolgreiche Talk-Format neigt sich vorerst dem Ende zu und zu diesem Anlass gibt es noch einmal ein Feuerwerk von Lachern, Stirnrunzlern und Rolands besten Sagern der vergangenen Jahre. Dabei kommen fast alle zu Wort, die bei ihm im Verhör waren. Viel Spaß bei der zweiten und letzten Abschiedsepisoden!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4