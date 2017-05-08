Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme - Best Of - Teil 2 vom 08.05.2017

PULS 4Staffel 1Folge 128vom 08.05.2017
Gültige Stimme - Best Of - Teil 2 vom 08.05.2017

Folge 128: Gültige Stimme - Best Of - Teil 2 vom 08.05.2017

37 Min.Folge vom 08.05.2017

Teil 2 von Best of Roland Düringers GÜLTIGE STIMME: Das erfolgreiche Talk-Format neigt sich vorerst dem Ende zu und zu diesem Anlass gibt es noch einmal ein Feuerwerk von Lachern, Stirnrunzlern und Rolands besten Sagern der vergangenen Jahre. Dabei kommen fast alle zu Wort, die bei ihm im Verhör waren. Viel Spaß bei der zweiten und letzten Abschiedsepisoden!

PULS 4
