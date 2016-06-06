Gültige Stimme mit Michael BraungartJetzt kostenlos streamen
Folge 158: Gültige Stimme mit Michael Braungart
63 Min.
Der Deutsche Michael Braungart ist ein Verfahrenstechniker und Chemiker. Bei Roland Düringer stellt er sich dem Verhör und damit den Fragen, was ist ein gutes Leben und was braucht es dafür? Ganze Folge vom 06.06.2016
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4