Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Michael Braungart

PULS 4Staffel 1Folge 158vom 06.06.2016
Gültige Stimme mit Michael Braungart

Gültige Stimme mit Michael BraungartJetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 158: Gültige Stimme mit Michael Braungart

63 Min.Folge vom 06.06.2016Ab 6

Der Deutsche Michael Braungart ist ein Verfahrenstechniker und Chemiker. Bei Roland Düringer stellt er sich dem Verhör und damit den Fragen, was ist ein gutes Leben und was braucht es dafür? Ganze Folge vom 06.06.2016

