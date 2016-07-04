Gültige Stimme mit Maximilian Fürnsinn vom 04.07.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 186: Gültige Stimme mit Maximilian Fürnsinn vom 04.07.2016
54 Min.Folge vom 04.07.2016Ab 6
Er war der drittbeste Fleischhauerlehrling in Niederösterreich und dann wurde er Priester. Im Verhör bei Roland Düringer: Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg. Überhaupt nicht unweltlich bespricht der herzliche Kirchenmann mit Roland Düringer: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 04.07.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4