Gültige Stimme mit Maximilian Fürnsinn vom 04.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 186vom 04.07.2016
Folge 186: Gültige Stimme mit Maximilian Fürnsinn vom 04.07.2016

54 Min.Folge vom 04.07.2016Ab 6

Er war der drittbeste Fleischhauerlehrling in Niederösterreich und dann wurde er Priester. Im Verhör bei Roland Düringer: Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg. Überhaupt nicht unweltlich bespricht der herzliche Kirchenmann mit Roland Düringer: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 04.07.2016

