Gültige Stimme mit Dirk Müller vom 18.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 200vom 18.07.2016
54 Min.Folge vom 18.07.2016Ab 6

Dirk Müller ist ein deutscher Fondsmanager, Buchautor und Finanzexperte. Er stellt sich den Fragen von Roland Düringer und spricht darüber, wer eine "Gültige Stimme" ist und was ein gutes Leben benötigt. Ganze Folge vom 18.07.2016

PULS 4
