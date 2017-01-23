Gültige Stimme mit Karl-Heinz Brodbeck vom 23.01.2017 Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 23: Gültige Stimme mit Karl-Heinz Brodbeck vom 23.01.2017
51 Min.Folge vom 23.01.2017Ab 6
Wirtschaft und Ethik, Kreativität und Philosophie – lassen sich diese Dinge vereinen? Karl-Heinz Brodbeck arbeitet in all diesen Feldern und erklärt, warum er noch nie eine Aktie besessen hat. Der emeritierte Volkswirtschaftsprofessor zeigt, wo die Fehler in der Wirtschaft sind und wie wir ein besseres Leben führen können. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4