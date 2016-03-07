Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended Version

PULS 4Staffel 1Folge 34vom 07.03.2016
Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended Version

Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended VersionJetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 34: Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended Version

53 Min.Folge vom 07.03.2016

Niki Glattauer ist zu Gast bei Roland Düringer. Der gebürtige Schweizer lebt als Buchautor und Lehrer in Wien. Er spricht bei "Gültige Stimme" über ein gutes Leben. Ist er eine Gültige Stimme? Ganze Folge vom 07.03.2016

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen