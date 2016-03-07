Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended VersionJetzt kostenlos streamen
Folge 34: Gültige Stimme mit Niki Glattauer - Extended Version
53 Min.Folge vom 07.03.2016
Niki Glattauer ist zu Gast bei Roland Düringer. Der gebürtige Schweizer lebt als Buchautor und Lehrer in Wien. Er spricht bei "Gültige Stimme" über ein gutes Leben. Ist er eine Gültige Stimme? Ganze Folge vom 07.03.2016
