Folge vom 04.04.2016
Im Verhör bei Roland Düringer: Barbara Blaha. Die ehemalige Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist eine überzeugte Sozialdemokratin und genau aus diesem Grund - so sagt sie es - freiwillig aus der SPÖ ausgetreten. Heute ist Blaha als Autorin und Gründerin des Politkongresses Momentum bekannt. Jetzt spricht sie mit Roland Düringer über die wichtigen Fragen des Lebens. Ganze Folge vom 04.04.2016
