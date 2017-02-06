Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Martin Weber vom 06.02.2017

Folge 37: Gültige Stimme mit Martin Weber vom 06.02.2017

61 Min.Folge vom 06.02.2017Ab 6

Er hat bereits bekannte Spitzensportler geheilt. Der „Impulsgeber“ Martin Weber ist kein Fan von der Bezeichnung „Energetiker“. Dennoch sind Energiebahnen im Menschen das, womit er sich am meisten beschäftigt. Mit den richtigen Griffen bewirkt Weber Wunder beim Heilungsprozess unseres Körpers. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

