Folge 38: Gültige Stimme mit Alexander Egit - Extended Version
55 Min.Folge vom 11.04.2016
Alexander Egit ist Geschäftsführer für Ost- und Mitteleuropa bei Greenpeace. Er ist bei Roland Düringer in "Gültige Stimme" zu Gast und stellt sich den wichtigsten Fragen, wie zum Beispiel "Was macht ein gutes Leben aus?" und "Was ist eine gültige Stimme?". Ganze Folge vom 11.04.2016
