Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017

PULS 4Staffel 1Folge 58vom 27.02.2017
Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017

Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017Jetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 58: Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017

47 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 6

In erster Linie ist Carina Kühne Schauspielerin, Autorin, Moderatorin. Das ist es aber nicht, was viele Menschen zuerst in ihr sehen. Kühne hat das Down-Syndrom, hat sich deshalb aber nie von urteilenden Personen unterkriegen lassen. Das Down-Syndrom prägt dennoch ihren ganzen Lebensweg - auch im positiven Sinne. Sie beantwortet Roland Düringer ebenfalls die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen