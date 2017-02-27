Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 58: Gültige Stimme mit Carina Kühne vom 27.02.2017
47 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 6
In erster Linie ist Carina Kühne Schauspielerin, Autorin, Moderatorin. Das ist es aber nicht, was viele Menschen zuerst in ihr sehen. Kühne hat das Down-Syndrom, hat sich deshalb aber nie von urteilenden Personen unterkriegen lassen. Das Down-Syndrom prägt dennoch ihren ganzen Lebensweg - auch im positiven Sinne. Sie beantwortet Roland Düringer ebenfalls die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
