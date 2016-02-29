Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended VersionJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 60: Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended Version
49 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 6
Der Vater Nigerianer, die Mutter Niederösterreicherin, der Sohn Polizist in Wien. Christian Doneis am Wiener Karlsplatz spricht mit Roland Düringer über das Leben. Ist er eine gültige Stimme?Ganze Folge vom 29.02.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4