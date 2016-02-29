Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended Version

PULS 4Staffel 1Folge 60vom 29.02.2016
Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended Version

Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended VersionJetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 60: Gültige Stimme mit Christian Doneis - Extended Version

49 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 6

Der Vater Nigerianer, die Mutter Niederösterreicherin, der Sohn Polizist in Wien. Christian Doneis am Wiener Karlsplatz spricht mit Roland Düringer über das Leben. Ist er eine gültige Stimme?Ganze Folge vom 29.02.2016

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen