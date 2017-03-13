Gültige Stimme mit Gerhard Resch und Klaus Sambor vom 13.03.2017 Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 72: Gültige Stimme mit Gerhard Resch und Klaus Sambor vom 13.03.2017
63 Min.Folge vom 13.03.2017Ab 6
Der Pensionist Klaus Sambor, der sich für bedingungslose Einkommen für alle einsetzt, und der junge Unternehmer und Vater zweier Kinder Gerhard Resch diskutieren heute im Gültige Stimme Bürger-Special. Der Abstand zwischen ihren Generationen hindert sie keineswegs am offenen Diskurs. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
