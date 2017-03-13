Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Gerhard Resch und Klaus Sambor vom 13.03.2017

PULS 4Staffel 1Folge 72vom 13.03.2017
Gültige Stimme mit Gerhard Resch und Klaus Sambor vom 13.03.2017

63 Min.Folge vom 13.03.2017Ab 6

Der Pensionist Klaus Sambor, der sich für bedingungslose Einkommen für alle einsetzt, und der junge Unternehmer und Vater zweier Kinder Gerhard Resch diskutieren heute im Gültige Stimme Bürger-Special. Der Abstand zwischen ihren Generationen hindert sie keineswegs am offenen Diskurs. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

