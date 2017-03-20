Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Sperl und Brehm vom 20.03.2017

PULS 4Staffel 1Folge 79vom 20.03.2017
Gültige Stimme mit Sperl und Brehm vom 20.03.2017

Folge 79: Gültige Stimme mit Sperl und Brehm vom 20.03.2017

49 Min.Folge vom 20.03.2017

In diesem Gültige Stimme Bürger-Special diskutieren die ehemalige Sonderschullehrerin Christa Sperl und der deutsche Hobby-Video-Blogger Wolfgang Brehm miteinander. Die beiden Gäste reden offen und ehrlich miteinander, geben einander auch Konter - etwa, wenn es um das Thema Wahlrecht für junge Menschen geht. Auch ihnen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

PULS 4
