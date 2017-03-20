Gültige Stimme mit Sperl und Brehm vom 20.03.2017Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 79: Gültige Stimme mit Sperl und Brehm vom 20.03.2017
49 Min.Folge vom 20.03.2017Ab 6
In diesem Gültige Stimme Bürger-Special diskutieren die ehemalige Sonderschullehrerin Christa Sperl und der deutsche Hobby-Video-Blogger Wolfgang Brehm miteinander. Die beiden Gäste reden offen und ehrlich miteinander, geben einander auch Konter - etwa, wenn es um das Thema Wahlrecht für junge Menschen geht. Auch ihnen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
