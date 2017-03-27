Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Bauschenberger und Anders vom 27.03.2017

PULS 4Staffel 1Folge 86vom 27.03.2017
Folge 86: Gültige Stimme mit Bauschenberger und Anders vom 27.03.2017

53 Min.Folge vom 27.03.2017Ab 6

Der Online-Marketing-Manager sowie Hobby-Comedian Roland Otto Bauschenberger und der selbstständige Energetiker Gerhard Anders treffen bei diesem Gültige Stimme Bürger-Special aufeinander. Sie diskutieren unter anderem über das Mitmachen in der Politik sowie über das Thema Berufung und Traumjob. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

