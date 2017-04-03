Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017

PULS 4Staffel 1Folge 93vom 03.04.2017
Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017

Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017Jetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 93: Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017

61 Min.Folge vom 03.04.2017Ab 6

Die Hausfrau Maria Sagmüller und der Saisonarbeiter Florian Leuwer diskutieren heute im Gültige Stimme Bürger-Special miteinander. Vom Schul- hin bis zum Finanzsystem sprechen sie die alltäglichen Sorgen der österreichischen Bevölkerung an. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen