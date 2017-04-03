Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 93: Gültige Stimme mit Sagmüller und Leuwer vom 03.04.2017
61 Min.Folge vom 03.04.2017Ab 6
Die Hausfrau Maria Sagmüller und der Saisonarbeiter Florian Leuwer diskutieren heute im Gültige Stimme Bürger-Special miteinander. Vom Schul- hin bis zum Finanzsystem sprechen sie die alltäglichen Sorgen der österreichischen Bevölkerung an. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
