Folge 18: Hallo, was machst Du?: Bademeister
16 Min.Folge vom 17.08.2024
"Hey, nicht vom Beckenrand springen!" Viele stellen sich die Arbeit von einem Bademeister wahrscheinlich genauso vor: Mit der Trillerpfeife Leute ermahnen. Aber stimmt das wirklich? Lena trifft Bademeister Dierk aus Wien. Er zeigt ihr, dass noch viel mehr zu seinem Job dazu gehört. Und Dierk testet Lena: Kann sie einen guten Rettungssprung ins Wasser? Bildquelle: ORF
