Folge 35: Hallo, was machst Du?: Straßenbahn
13 Min.Folge vom 26.01.2025
Achtung, aus dem Weg! Lena übernimmt das Steuer einer Straßenbahn und schaut sich an, wie viel Verantwortung Bimfahrer Vinzenz in seinem Beruf hat. Aber natürlich gehört auch Spaß dazu: Nach einer Theoriestunde mit Abschlusstest darf Lena selbst eine Straßenbahn fahren. Bei der Zielbremsung wird es dann herausfordernd: Bleibt Lena rechtzeitig stehen? Bildquelle: ORF
