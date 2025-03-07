Hallo, was machst Du?: PuppenspielerJetzt kostenlos streamen
Folge 38: Hallo, was machst Du?: Puppenspieler
17 Min.Folge vom 07.03.2025
Lena Grandl-Großmann verleiht Bär, Wolke und Adler ein eigenes Leben oder versucht es zumindest. Sie trifft Puppenspieler Jo, der ihr beibringt, wie auch die einfachsten Figuren lebendig wirken können. Gemeinsam basteln sie Fingerpuppen, die sogar alle daheim nachbauen können. Bildquelle: ORF
