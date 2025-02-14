Hallo, was machst Du?: InfluencerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 36: Hallo, was machst Du?: Influencer
13 Min.Folge vom 14.02.2025
"Guten Morgen, ich nehme euch heute mit“, spricht Lena ins Handy. Sie filmt ihren Alltag heute und schaut so, ob sie das Zeug zum Influencer hätte. Dafür trifft sie Content Creator Michi Skopek. Er zeigt ihr, mit welchen Tricks Influencer ihre Videos drehen, wie schnell sie geschnitten sein müssen und öffnet sogar seinen Kleiderkasten für euch. Ob Lena sogar eines von Michis glitzerndes Outfits tragen darf? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0