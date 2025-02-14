Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Influencer

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 14.02.2025
Hallo, was machst Du?: Influencer

Hallo, was machst Du?: InfluencerJetzt kostenlos streamen

Hallo, was machst Du?

Folge 36: Hallo, was machst Du?: Influencer

13 Min.Folge vom 14.02.2025

"Guten Morgen, ich nehme euch heute mit“, spricht Lena ins Handy. Sie filmt ihren Alltag heute und schaut so, ob sie das Zeug zum Influencer hätte. Dafür trifft sie Content Creator Michi Skopek. Er zeigt ihr, mit welchen Tricks Influencer ihre Videos drehen, wie schnell sie geschnitten sein müssen und öffnet sogar seinen Kleiderkasten für euch. Ob Lena sogar eines von Michis glitzerndes Outfits tragen darf? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, was machst Du?
ORF Kids
Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?

Alle 1 Staffeln und Folgen