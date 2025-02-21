Hallo, was machst Du?: ApothekerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 37: Hallo, was machst Du?: Apotheker
12 Min.Folge vom 21.02.2025
Lena taucht in die Welt der Apotheke ein: Sie rührt eine eigene Salbe an und stellt Zäpfchen her - natürlich mit Begleitung von Apotheker Alexander. Er zeigt Lena, wie wichtig genaues Arbeiten in der Apotheke ist, damit die Patientinnen und Patienten wieder gesund werden. Ob Lena dafür nicht zu ungeschickt ist? Bildquelle: ORF
