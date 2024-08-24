Hallo, was machst Du?: GärtnerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 19: Hallo, was machst Du?: Gärtner
11 Min.Folge vom 24.08.2024
Blumen pflanzen und Rasenmähen – das sind die Aufgaben von Gärtnerinnen und Gärtner, an die wahrscheinlich alle sofort denken. Lena findet in dieser Folge aber heraus, was noch dazugehört. Das Gärtnerteam Albert und Philipp zeigen ihr, dass auch schwere Maschinen und Äste schneiden zu ihren Aufgaben gehört. Wie sich Lena dabei wohl anstellt? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0