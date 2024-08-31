Hallo, was machst Du?: HundefriseurJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 20: Hallo, was machst Du?: Hundefriseur
12 Min.Folge vom 31.08.2024
Bürsten, Schneiden, Föhnen – aber nicht bei einem Friseur für Menschen, sondern für Tiere! Lena besucht Hundefriseur Alexander und pflegt mit ihm gemeinsam Flocke und Cooper. Die beiden Golden Retriever zählen zu den Hunderassen mit langem Fell. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr Fell regelmäßig geschnitten und gewaschen wird. Für Alexander ist das Routine, Lena und die Hunde sind aber ziemlich aufgeregt. Ob das alles gut geht? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0