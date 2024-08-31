Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, was machst Du?: Hundefriseur

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 31.08.2024
12 Min.Folge vom 31.08.2024

Bürsten, Schneiden, Föhnen – aber nicht bei einem Friseur für Menschen, sondern für Tiere! Lena besucht Hundefriseur Alexander und pflegt mit ihm gemeinsam Flocke und Cooper. Die beiden Golden Retriever zählen zu den Hunderassen mit langem Fell. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr Fell regelmäßig geschnitten und gewaschen wird. Für Alexander ist das Routine, Lena und die Hunde sind aber ziemlich aufgeregt. Ob das alles gut geht? Bildquelle: ORF

