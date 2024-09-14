Hallo, was machst Du?: PraterJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 22: Hallo, was machst Du?: Prater
16 Min.Folge vom 14.09.2024
Ok, let’s go! Lena steuert dieses Mal Fahrgeschäfte im Wiener Prater – Chaos vorprogrammiert. Außerdem geht’s für sie als Technikerin hoch hinaus auf den Freifallturm – nur mit einem Gurt gesichert. Ob es ihr da zu hoch ist? Bildquelle: ORF

