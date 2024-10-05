Hallo, was machst Du?: ZahnärztinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 25: Hallo, was machst Du?: Zahnärztin
18 Min.Folge vom 05.10.2024
Lena erfüllt sich ihren Kindheitstraum: Sie wollte immer Zahnärztin werden. Deshalb besucht sie jetzt Zahnärztin Chery. Sie darf bei der Behandlung helfen und sogar einen Abdruck machen. Ob Lena danach immer noch Zahnärztin werden will? Bildquelle: ORF
