Hallo, was machst Du?: MusicaldarstellerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 28: Hallo, was machst Du?: Musicaldarsteller
15 Min.Folge vom 13.11.2024
Come and rock me Amadeus! Lena trifft in dieser Folge Musicaldarsteller Moritz. Er spielt den berühmten Sänger Falco in einem Musical. Lena lernt bei Moritz, wie sie sich als Falco bewegt und sogar ein bisschen singt. Ob sie sich dabei wohl gut anstellt? Bildquelle: ORF
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