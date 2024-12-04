Hallo, was machst Du?: HundetrainerJetzt kostenlos streamen
Folge 30
16 Min.
Dieses Mal testet Ellie einen Beruf – Ellie ist die Hündin von Lena und der ORF Kids-Redaktionshund. Ellie und Lena finden heraus, wie man Hunden Kommandos beibringt und auch spielerisch ganz viel lernen kann. Sie sollen sogar einen Parcours bewältigen – ob Ellie und Lena das schaffen? Bildquelle: ORF
