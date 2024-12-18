Hallo, was machst Du?: FörsterJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 31: Hallo, was machst Du?: Förster
21 Min.Folge vom 18.12.2024
Bei Förster Max dreht sich alles um Bäume. Er zeigt Lena, wie er schwache Bäume schützt, neue pflanzt und alte erntet. Dabei entdecken die beiden auch Fährten von wilden Tieren. Lena lernt allerlei über den Wald und nimmt euch mit auf eine spannende Tour durch die Welt der Bäume. Bildquelle: ORF
