Hallo, was machst Du?: GlasbläserJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 32: Hallo, was machst Du?: Glasbläser
15 Min.Folge vom 23.12.2024
Zum Christbaum gehört der richtige Schmuck! Aber wo kommt der eigentlich her? In der Weihnachtsfolge von "Hallo, was machst Du?" trifft Lena Grandl-Großmann den Glasbläser Robert. Gemeinsam machen sie eine Christbaumkugel - Lena versucht es zumindest. Ob es am Ende wirklich eine Kugel wird, das seht ihr in dieser neuen Folge. Bildquelle: ORF
