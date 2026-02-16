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Hinter den Schlagzeilen
Folge 29: Hinter den Schlagzeilen: Toni Faber - Der Priester, der mit seiner Freundin über rote Teppiche flaniert
31 Min.Folge vom 16.02.2026
Er ist der wahrscheinlich bekannteste Dompfarrer des Landes und hat kürzlich mit dieser Schlagzeile für Aufruhr gesorgt. Bei Patrick Budgen erzählt Toni Faber, was er darüber sagt, was Zölibat für ihn bedeutet, warum er auf den Opernball geht und warum ihn eine gesundheitliche Diagnose dazu bewogen hat, Priester zu werden.
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