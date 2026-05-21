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Hinter den Schlagzeilen
Folge 94: Hinter den Schlagzeilen: Marianne Nentwich - Der Zwangsabschied einer Legende
31 Min.Folge vom 21.05.2026
Nach 62 Jahren am Theater in der Josefstadt wurde sie als Doyenne des Hauses gekündigt. Bei Patrick Budgen erzählt die Kammerschauspielerin über das überraschende Aus, über ihren Werdegang von der ORF-Programmansagerin auf die große Bühne und über ihr privates Leben als Oma eines Enkelkindes mit Down Syndrom. Bildquelle: ORF
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