Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Marianne Nentwich - Der Zwangsabschied einer Legende

ORF2Staffel 1Folge 94vom 21.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Marianne Nentwich - Der Zwangsabschied einer Legende

Hinter den Schlagzeilen: Marianne Nentwich - Der Zwangsabschied einer LegendeJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 94: Hinter den Schlagzeilen: Marianne Nentwich - Der Zwangsabschied einer Legende

31 Min.Folge vom 21.05.2026

Nach 62 Jahren am Theater in der Josefstadt wurde sie als Doyenne des Hauses gekündigt. Bei Patrick Budgen erzählt die Kammerschauspielerin über das überraschende Aus, über ihren Werdegang von der ORF-Programmansagerin auf die große Bühne und über ihr privates Leben als Oma eines Enkelkindes mit Down Syndrom. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen