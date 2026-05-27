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Hinter den Schlagzeilen
Folge 97: Hinter den Schlagzeilen: Weltrekordhalter Nitsch über die Risiken des Apnoetauchens
31 Min.Folge vom 27.05.2026
Der Tod von fünf Tauchern auf den Malediven erschütterte vor wenigen Wochen die Tauchszene. Apnoetaucher und Weltrekordhalter Herbert Nitsch kennt die Gefahr, denn auch er hatte einmal einen Tauchunfall nur knapp überlebt. Bei Patrick Budgen erzählt er von seinem Kampf zurück ins Leben, seine Erfahrungen und warum er sich selbst nicht als Extremsportler sieht.
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