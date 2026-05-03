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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Franz Vranitzky zu: "Umfragehammer: SPÖ für Bevölkerung nicht mehr Arbeiterpartei"

ORF2Staffel 1Folge 81vom 03.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Franz Vranitzky zu: "Umfragehammer: SPÖ für Bevölkerung nicht mehr Arbeiterpartei"

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Folge 81: Hinter den Schlagzeilen: Franz Vranitzky zu: "Umfragehammer: SPÖ für Bevölkerung nicht mehr Arbeiterpartei"

32 Min.Folge vom 03.05.2026

Am 1. Mai feierte die SPÖ ihren Tag der Arbeit. Laut einer aktuellen Umfrage halten nur noch 33 Prozent der Befragten die SPÖ als Vertreterin der Anliegen der Arbeiter. Bei Patrick Budgen spricht der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky über den aktuellen Zustand seiner Partei und erzählt, warum ihm bei den Umfrageergebnissen das Herz blutet. Außerdem spricht über seine Zeit als Basketball-Profi und wieso er seiner Frau einst eine Niere gespendet hat.

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