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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Betroffene: "Alles war besser als die Hölle Kinderdorf"

ORF2Staffel 1Folge 84vom 06.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Betroffene: "Alles war besser als die Hölle Kinderdorf"

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Folge 84: Hinter den Schlagzeilen: Betroffene: "Alles war besser als die Hölle Kinderdorf"

31 Min.Folge vom 06.05.2026

Marina Hubmann: „Alles war besser als die Hölle Kinderdorf“ Marina Hubmann lebte vier Jahre im SOS-Kinderdorf Stübing. Dort wurde sie von ihrer Kinderdorfmutter körperlich und psychisch schwer misshandelt. Bei Patrick Budgen spricht die Tirolerin von ihrer Zeit im Kinderdorf, wie sie überlebt hat und was es für mehr Kinder- und Jugendschutz braucht. Bildquelle: ORF

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