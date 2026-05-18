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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Medienmacher Wolfgang Fellner: Ein Grenzgänger packt aus

ORF2Staffel 1Folge 91vom 18.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Medienmacher Wolfgang Fellner: Ein Grenzgänger packt aus

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Folge 91: Hinter den Schlagzeilen: Medienmacher Wolfgang Fellner: Ein Grenzgänger packt aus

32 Min.Folge vom 18.05.2026

Mit Medien wie „Österreich“ und „oe24“ prägt Medienmacher Wolfgang Fellner seit Jahrzehnten die heimische Medienlandschaft und polarisiert dabei wie kaum ein anderer. Bei Patrick Budgen spricht der Medienmacher über seine Autobiografie „Österreich Live“, Vorwürfe rund um seinen Boulevardjournalismus und er erzählt seine Sicht auf Politik, Stars und Medien in Österreich. Bildquelle: ORF

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