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Hinter den Schlagzeilen
Folge 91: Hinter den Schlagzeilen: Medienmacher Wolfgang Fellner: Ein Grenzgänger packt aus
32 Min.Folge vom 18.05.2026
Mit Medien wie „Österreich“ und „oe24“ prägt Medienmacher Wolfgang Fellner seit Jahrzehnten die heimische Medienlandschaft und polarisiert dabei wie kaum ein anderer. Bei Patrick Budgen spricht der Medienmacher über seine Autobiografie „Österreich Live“, Vorwürfe rund um seinen Boulevardjournalismus und er erzählt seine Sicht auf Politik, Stars und Medien in Österreich. Bildquelle: ORF
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