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Hinter den Schlagzeilen
Folge 79: Hinter den Schlagzeilen: Anna Mair zu: "Jung, weiblich, Terror-Anwältin"
31 Min.Folge vom 28.04.2026
Der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terroranschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist gestartet. Bei Patrick Budgen erklärt Anna Mair, die Anwältin des Angeklagten Beran A., wie sie ihn auf den Prozess vorbereitet hat, warum sich die 32-Jährige auf die Verteidigung von Islamisten spezialisiert hat und wie sie mit Morddrohungen gegen ihre Person umgeht.
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