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Hinter den Schlagzeilen
Folge 87: Hinter den Schlagzeilen: "Ich musste vieles loslassen" - Umbrüche für Schlagersängerin Francine Jordi
31 Min.Folge vom 11.05.2026
Brustkrebs und der Verlust ihres Hundes waren große Herausforderungen für die Schweizerin. Bei Mariella Gittler sprach Francine Jordi über ihre Krebsdiagnose, ihre Ausbildung zur Militärpilotin und was wir von Tieren lernen können.
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