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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: "Ich musste vieles loslassen" - Umbrüche für Schlagersängerin Francine Jordi

ORF2Staffel 1Folge 87vom 11.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: "Ich musste vieles loslassen" - Umbrüche für Schlagersängerin Francine Jordi

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 87: Hinter den Schlagzeilen: "Ich musste vieles loslassen" - Umbrüche für Schlagersängerin Francine Jordi

31 Min.Folge vom 11.05.2026

Brustkrebs und der Verlust ihres Hundes waren große Herausforderungen für die Schweizerin. Bei Mariella Gittler sprach Francine Jordi über ihre Krebsdiagnose, ihre Ausbildung zur Militärpilotin und was wir von Tieren lernen können.

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