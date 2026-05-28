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Hinter den Schlagzeilen
Folge 98: Hinter den Schlagzeilen: Maggie Entenfellner: Haben Zugang zur Natur verloren
31 Min.Folge vom 28.05.2026
Seit Jahrzehnten zählt die gebürtige Niederösterreicherin zu den bekanntesten Tierschützerinnen des Landes. Bei Patrick Budgen sprach Maggie Entenfellner über die tödliche Kuhattacke in Osttirol, warum ein respektvoller Umgang mit Tieren heute wichtiger ist denn je und über schwierige private Zeiten rund um ihre Fehlgeburten.
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