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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

ORF2Staffel 1Folge 88vom 12.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

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Folge 88: Hinter den Schlagzeilen: Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

31 Min.Folge vom 12.05.2026

Jazz Gitti feiert am Mittwoch, dem 13. Mai, ihren 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat die Show-Legende gerade ihren Rückzug aus dem Showgeschäft bekannt gegeben, den sie mit einer Abschiedstournee begeht. Bei Mariella Gittler blickt sie auf ihre bewegte, lange und erfolgreiche Karriere zurück, spricht über die Höhen und Tiefen ihres Lebens und darüber, was die Zukunft für sie bereithält.

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