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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Bei SPÖ-Rebell Georg Dornauer läuten bald Hochzeitsglocken

ORF2Staffel 1Folge 85vom 07.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Bei SPÖ-Rebell Georg Dornauer läuten bald Hochzeitsglocken

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Folge 85: Hinter den Schlagzeilen: Bei SPÖ-Rebell Georg Dornauer läuten bald Hochzeitsglocken

31 Min.Folge vom 07.05.2026

Die "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz und der ehemalige Tiroler SPÖ-Chef haben sich verlobt und wollen noch dieses Jahr heiraten. Bei Patrick Budgen sprachen die beiden über ihre Beziehung, ihre unterschiedlichen politischen Hintergründe, Dornauers Bruch mit der SPÖ und die Debatten rund um das polarisierende Online-Medium.

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