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Hinter den Schlagzeilen
Folge 85: Hinter den Schlagzeilen: Bei SPÖ-Rebell Georg Dornauer läuten bald Hochzeitsglocken
31 Min.Folge vom 07.05.2026
Die "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz und der ehemalige Tiroler SPÖ-Chef haben sich verlobt und wollen noch dieses Jahr heiraten. Bei Patrick Budgen sprachen die beiden über ihre Beziehung, ihre unterschiedlichen politischen Hintergründe, Dornauers Bruch mit der SPÖ und die Debatten rund um das polarisierende Online-Medium.
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