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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Adelsexpertin Bischoff: "So hat König Charles die Monarchie gerettet"

ORF2Staffel 1Folge 83vom 05.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Adelsexpertin Bischoff: "So hat König Charles die Monarchie gerettet"

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Folge 83: Hinter den Schlagzeilen: Adelsexpertin Bischoff: "So hat König Charles die Monarchie gerettet"

31 Min.Folge vom 05.05.2026

Vor drei Jahren wurde König Charles III. gekrönt. Lisbeth Bischoff hat ihn schon Jahre zuvor getroffen. Bei Patrick Budgen spricht die Adelsexpertin über die politische Bedeutung der Monarchie, ihre jahrelange Berichterstattung über die europäischen Königshäuser und den geringen Einfluss von Frauen in diesen.

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