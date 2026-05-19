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Hinter den Schlagzeilen
Folge 92: Hinter den Schlagzeilen: Glawischnig ehrlich: "Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt"
30 Min.Folge vom 19.05.2026
Eva Glawischnig war 18 Jahre lang für die Grünen im Nationalrat. Bei Patrick Budgen erzählt die gebürtige Kärntnerin von sexuellen Übergriffen in ihrer politischen Laufbahn, von der Realität als Frau in der Politik und warum Frauen in Belästigungsdebatten geglaubt werden sollte.
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