Hinter den Schlagzeilen: John Jürgens zu "Udo Jürgens: Vor 60 Jahren Sieg mit Merci Chérie"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 89: Hinter den Schlagzeilen: John Jürgens zu "Udo Jürgens: Vor 60 Jahren Sieg mit Merci Chérie"
30 Min.Folge vom 14.05.2026
Als Sohn von Udo Jürgens trägt er heute das musikalische Erbe seines Vaters weiter. Bei Mariella Gittler sprach der DJ und Schauspieler über den legendären ESC-Erfolg, seine schwierige Schulzeit mit dem berühmten Nachnamen und den Menschen hinter der Musiklegende Udo Jürgens.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2