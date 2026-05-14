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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: John Jürgens zu "Udo Jürgens: Vor 60 Jahren Sieg mit Merci Chérie"

ORF2Staffel 1Folge 89vom 14.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: John Jürgens zu "Udo Jürgens: Vor 60 Jahren Sieg mit Merci Chérie"

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Folge 89: Hinter den Schlagzeilen: John Jürgens zu "Udo Jürgens: Vor 60 Jahren Sieg mit Merci Chérie"

30 Min.Folge vom 14.05.2026

Als Sohn von Udo Jürgens trägt er heute das musikalische Erbe seines Vaters weiter. Bei Mariella Gittler sprach der DJ und Schauspieler über den legendären ESC-Erfolg, seine schwierige Schulzeit mit dem berühmten Nachnamen und den Menschen hinter der Musiklegende Udo Jürgens.

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