Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Klaus Katzianka zu "Pflegen ist nicht nur eine Belastung"

ORF2Staffel 1Folge 95vom 25.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Klaus Katzianka zu "Pflegen ist nicht nur eine Belastung"

Hinter den Schlagzeilen: Klaus Katzianka zu "Pflegen ist nicht nur eine Belastung"Jetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 95: Hinter den Schlagzeilen: Klaus Katzianka zu "Pflegen ist nicht nur eine Belastung"

31 Min.Folge vom 25.05.2026

Klaus Katzianka ist seit seiner Geburt auf Betreuung angewiesen und betreibt seit vielen Jahren selbst eine Agentur für 24-Stunden-Betreuung. Bei Patrick Budgen spricht der Pflegeaktivist über die Zukunft der Pflege in Österreich, sein Volksbegehren "SOS Pflege" und seinen Weg vom Musikproduzenten zum Unternehmer und Aktivisten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen