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Hinter den Schlagzeilen
Folge 95: Hinter den Schlagzeilen: Klaus Katzianka zu "Pflegen ist nicht nur eine Belastung"
31 Min.Folge vom 25.05.2026
Klaus Katzianka ist seit seiner Geburt auf Betreuung angewiesen und betreibt seit vielen Jahren selbst eine Agentur für 24-Stunden-Betreuung. Bei Patrick Budgen spricht der Pflegeaktivist über die Zukunft der Pflege in Österreich, sein Volksbegehren "SOS Pflege" und seinen Weg vom Musikproduzenten zum Unternehmer und Aktivisten.
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