Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Koch der Nationalelf: "Um Mitternacht gibt's Käsekrainer"

ORF2Staffel 1Folge 96vom 26.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Koch der Nationalelf: "Um Mitternacht gibt's Käsekrainer"

Hinter den Schlagzeilen: Koch der Nationalelf: "Um Mitternacht gibt's Käsekrainer"Jetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 96: Hinter den Schlagzeilen: Koch der Nationalelf: "Um Mitternacht gibt's Käsekrainer"

31 Min.Folge vom 26.05.2026

Nach 28 Jahren ist Österreich heuer wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dabei. Einer, der mit dem Team vor Ort in den USA sein wird, ist Fritz Grampelhuber. Bei Patrick Budgen erzählt der Haubenkoch, wie er sich auf die WM vorbereitet, was Alaba, Arnautovic & Gregoritsch am liebsten essen, und warum nach einer Niederlage die Spieler ihn trösten müssen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen