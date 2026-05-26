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Hinter den Schlagzeilen
Folge 96: Hinter den Schlagzeilen: Koch der Nationalelf: "Um Mitternacht gibt's Käsekrainer"
31 Min.Folge vom 26.05.2026
Nach 28 Jahren ist Österreich heuer wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dabei. Einer, der mit dem Team vor Ort in den USA sein wird, ist Fritz Grampelhuber. Bei Patrick Budgen erzählt der Haubenkoch, wie er sich auf die WM vorbereitet, was Alaba, Arnautovic & Gregoritsch am liebsten essen, und warum nach einer Niederlage die Spieler ihn trösten müssen.
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