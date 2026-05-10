Hinter den Schlagzeilen: Rudolf Buchbinder Saal - Ein Echo der MusikJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 86: Hinter den Schlagzeilen: Rudolf Buchbinder Saal - Ein Echo der Musik
31 Min.Folge vom 10.05.2026
Seit fast zwei Jahrzehnten prägt der Starpianist die Entwicklung des internationalen Musikfestivals in Grafenegg. Bei Mariella Gittler sprach Rudolf Buchbinder über die Eröffnung des nach ihm benannten Konzertsaals, seine frühen Jahre als jüngster Musikstudent und darüber, warum klassische Musik Menschen auf der ganzen Welt verbindet.
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