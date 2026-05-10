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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Rudolf Buchbinder Saal - Ein Echo der Musik

ORF2Staffel 1Folge 86vom 10.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Rudolf Buchbinder Saal - Ein Echo der Musik

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Folge 86: Hinter den Schlagzeilen: Rudolf Buchbinder Saal - Ein Echo der Musik

31 Min.Folge vom 10.05.2026

Seit fast zwei Jahrzehnten prägt der Starpianist die Entwicklung des internationalen Musikfestivals in Grafenegg. Bei Mariella Gittler sprach Rudolf Buchbinder über die Eröffnung des nach ihm benannten Konzertsaals, seine frühen Jahre als jüngster Musikstudent und darüber, warum klassische Musik Menschen auf der ganzen Welt verbindet.

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